Погрузка на ЮУЖД в Челябинской области упала на 8,3%

Из Челябинской области в январе-октябре 2025 года отправили 27,3 млн т различных грузов. Это на 8,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Сильнее всего упала погрузка сборных грузов — на 14,6%, до 54,2 тыс. т, огнеупоров — на 14,3% (835,6 тыс. т) и черных металлов — на 13% (до 8,9 млн т). Больше всего в январе-октябре было отправлено строительных грузов — 10,6 млн т.

Из региона вывезли больше железной и марганцевой руды — 177,3 тыс. т. Это в 3,3 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Кроме того, через ЮУЖД область экспортировала 8,3 тыс. т каменного угля (+85,7%), 43,7 тыс. т автомобилей и комплектующих (+29,5%) и 105 тыс. т метизов (+9%).

Виталина Ярховска