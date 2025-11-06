В Астрахани осудили экс-замначальника отдела тылового обеспечения УМВД

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника одного из отделов тылового обеспечения регионального УМВД по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Суд признал фигурантку виновной в двух эпизодах преступления. Ей назначено наказание в виде штрафа.

В декабре прошлого года она обеспечила подписание акта приемки выполненных работ по капремонту административного здания ОМВД России по Приволжскому району. Фактически проверка количественных и качественных характеристик не проводилась. Такой же акт подписан по капремонту административного здания ОВМ ОМВД России по г. Астрахани.

Строительная компания в результате указанных действий получила свыше 28 млн руб. Из этой суммы более 3 млн руб. выплатили за фактически невыполненные работы. Ранее в суд поступило дело в отношении руководства стройфирмы по фактам мошенничества.

Павел Фролов