Пермский пороховой завод построит жилье для сотрудников в рамках инвестпроекта

На сегодняшнем Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата был присвоен статус приоритетного проекту ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ). В период с 2025 по 2028 год предприятие построит примерно 10 тыс. кв. м жилья в Кировском районе, сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Жилье планируется предоставлять внаем работникам, в том числе приезжающим из муниципалитетов Прикамья и других регионов России. Общий объем инвестиций в проект не уточняется.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что для возведения объекта краевые власти могут предоставить ППЗ участок на ул. Чистопольской, 14, находящийся в краевой собственности. Он расположен недалеко от производственной площадки предприятия. По данным «Ъ-Прикамье», в указанной локации предполагается разместить несколько жилых разновысотных корпусов по 8–9 этажей, а рядом с ними появится сквер.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. ППЗ выпускает заряды для систем реактивной артиллерии, компоненты для зарядов высокоточных ракетных систем. Предприятие находится в управлении холдинга «Технодинамика» (входит в периметр ГК «Ростех»).