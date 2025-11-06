За убийство московского байкера граждане Азербайджана получили до 17 лет строгого режима

Московский городской суд приговорил гражданин Азербайджана Шахина Аббасова к 17 годам, его брата Шохрата к 12 годам колонии строгого режима за убийство московского байкера из-за спора о парковке. Исахан Аббасов за укрывательство преступления и дачу взятки получил 8 лет. Остальные фигуранты были освобождены из-под стражи в зале суда, так как отбыли назначенные сроки, пока находились в СИЗО. Отца Шахина Аббасова Низами суд оправдал.

Инцидент произошел 17 апреля 2024 года. По данным следствия, Шахин Аббасов припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Шахин Аббасов со своим братом Шохратом нанесли молодому человеку несколько ударов ножом, от полученных ран тот умер в больнице.

По версии следствия, в дальнейшем они получали от отца Шахина Аббасова и других родственников инструкции, как скрываться, а по дороге в Ростовскую область, где они были задержаны, совершили еще ряд преступлений. Остальных фигурантов задержали в столице.

