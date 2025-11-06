Суд продлил конкурсное производство челябинского фонда «Соцгород»

Арбитражный суд Челябинской области продлил конкурсное производство в рамках дела о банкротстве фонда содействия реализации социальных программ «Соцгород», основанного бывшим депутатом Госдумы Андреем Барышевым. Срок окончания процедуры запланировано теперь на 24 апреля 2026-го, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В настоящий момент в рамках дела о банкротстве фонда также рассматривается заявление Владимира Синицына о намерении погасить требования налоговой инспекции об уплате обязательных платежей. Предварительное судебное заседание назначено на 6 ноября.

Челябинский общественный фонд «Соцгород» был признан банкротом в апреле 2025 года. Компания самостоятельно подала заявление о своей несостоятельности из-за долга перед министерством имущества региона в размере 11,3 млн руб. Сначала в отношении фонда была введена процедура наблюдения. Впоследствии минимущество предъявило дополнительные требования на 10,3 млн руб. Среди кредиторов также межрайонная ИФНС России №32 по Челябинской области, предъявившая задолженность в размере 81,7 тыс. руб.