Нижегородца арестовали по делу о пропаганде терроризма в соцсети

В Нижнем Новгороде арестовали гражданина, обвиняемого в публичной пропаганде терроризма и призывах к экстремистской деятельности с использованием сети интернет (ч. 2 ст. 205.5 — два эпизода и ч. 2 ст. 280 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР 6 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый опубликовал видеозаписи, в которых содержатся признаки оправдания деятельности украинских террористических организаций, а также пропаганда их взглядов и идеологии. Кроме того, он призывал население к преступлениям против госвласти, основ конституционного строя и безопасности России, уточнили в УФСБ по Нижегородской области.

Противоправную деятельность выявили оперативники УФСБ по 27 ракетной армии (г. Владимир) во взаимодействии с нижегородским управлением ФСБ.

Галина Шамберина