В Орске установят памятник морякам

В Орске устанавливают памятный знак в честь моряков. Монумент появится в сквере за кинотеатром «Орск». Об этом сообщает городская администрация.

В настоящее время из Иверского монастыря доставили и установили на временное основание камень для памятника. Уже начаты работы по благоустройству, включая отсыпку дорожек.

Планируется украсить камень морским якорем, а весной установить бордюры, заасфальтировать дорожки и поставить флагштоки. Все необходимые материалы уже закуплены. Вблизи памятника появятся скамейки, подсветка и система видеонаблюдения.

Идея памятника принадлежит инициативной группе горожан: Эдуарду и Ильшату Хисамутдиновым, а также Олегу Лебединскому. Все они служили на Северном флоте. Эдуард Хисамутдинов отметил, что в Орске есть памятники пограничникам и летчикам, но нет монументов морякам. Памятник планируют открыть ко Дню военно-морского флота в 2026 году.

Георгий Портнов