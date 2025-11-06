ПАО «МТС» объявляет о запуске персональных ИИ-помощников для абонентов молодежного тарифа РИИЛ. Уже доступны несколько сценариев взаимодействия с нейросетью. Они помогут составить персональный план тренировок, изменить гардероб, подобрать фильм, сериал или книгу, найти заведение или просто пообщаться. При этом ИИ не дает медицинских или юридических рекомендаций. Вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов заявил, что «следующий шаг в развитии тренда — создать для пользователя такую среду, в которой он будет взаимодействовать с ИИ через готовые сценарии, не тратя время на написание запросов». «Такой подход в перспективе открывает возможности для запуска целого набора персональных ИИ-помощников, которые сделают жизнь абонента комфортнее»,— отметил Нефедов.

Главы крупных компаний Швейцарии, включая Rolex и Cartier, попросили Дональда Трампа снизить 39-процентные пошлины на импорт швейцарских товаров, пишет Tribune de Genеve. Бизнесмены Швейцарии приехали на личную встречу с президентом США, однако по итогам переговоров в Овальном кабинете признаков возможного снижения тарифов не наблюдалось. Тем не менее, обсудить эту же тему планируют еще ряд швейцарских компаний.

Американская ExxonMobil подписала соглашение об участии с 60-процентной долей в консорциуме компаний Energean—Helleniq Energy и начнет разведку углеводородов у берегов Греции в Ионическом море. Разведочное бурение проведут в 2026-2027 годах. «Греции пора найти собственные источники поставок природного газа»,— сказал директор Energean Group Матиос Ригас.