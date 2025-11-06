Британская армия получила первые бронемашины Ajax с задержкой на восемь лет

Британский министр по вопросам боеготовности и оборонной промышленности Люк Поллард заявил о начале поставок британской армии новых бронемашин Ajax. По словам господина Полларда, первые 50 Ajax готовы к развертыванию на восточных рубежах блока НАТО. При этом он не сообщил о конкретных планах по тому, куда будут отправлены эти бронеавтомобили. Господин Поллард также отметил, что союзники Великобритании по НАТО активно интересуются покупкой таких бронеавтомобилей.

Программа по обновлению парка боевых бронемашин британской армии была запущена в 2010 году. В 2014 году военное руководство страны заказало у американской компании General Dynamics 589 бронемашин Ajax, которые должны были быть поставлены еще в 2017 году. Однако затем в ходе испытаний выяснилось, что они слишком шумные, а сильная вибрация бронемашины при езде на скорости делает невозможной прицельную стрельбу и ведет к травмам и проблемам со слухом у экипажа. В итоге бронемашины неоднократно дорабатывались и были окончательно одобрены только в текущем году.

Ajax критиковались и за высокую цену — около 10 млн фунтов ($13 млн) за одну машину. Все 589 Ajax должны быть поставлены к 2030 году. Общая сумма контракта составляет 5,5 млрд фунтов ($7,2 млрд).

Яна Рождественская