В Истоке конфликт между местными жителями закончился стрельбой

В поселке Исток произошла драка между местными жителями, в ходе которой один из участников конфликта выстрелил в своего оппонента из пневматического пистолета, сообщил портал Е1 со ссылкой на пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Инцидент случился вечером 5 ноября на улице Главная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Конфликт возник между малознакомыми людьми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что пострадавший не получил серьезных травм, госпитализация ему не понадобилась. Владелец пистолета попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

В настоящий момент оба участника конфликта подали заявления в полицию. Сотрудники отдела внутренних дел проводят проверку.

Полина Бабинцева