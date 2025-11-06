Вакантный мандат депутата заксобрания Прикамья передадут главе исполкома «Единой России»

Вакантный мандат депутата краевого заксобрания четвертого созыва передадут руководителю регионального исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия» Станиславу Швецову. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Пермского края.

Фото: Молодежный парламент Пермского края Станислав Швецов

Вакантный мандат образовался из-за досрочного прекращения полномочий депутата краевого заксобрания Вячеслава Григорьева, избранного в 2021 году по спискам «Единой России». В сентябре 2025 года указом губернатора Дмитрия Махонина он был назначен сенатором РФ от Пермского края и сложил депутатские полномочия.

Крайизбирком принял решение о передаче вакантного мандата Станиславу Швецову, учитывая предложение президиума регионального политсовета «Единой России», согласованного президиумом генсовета партии.