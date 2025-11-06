РБК: внимание ФНС к скрытым доходам неработающих россиян привычно для всей России

Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Москве в 2025 году активизировало проверки в отношении трудоспособных неработающих россиян. Речь идет лишь о той группе москвичей, которая не отражает свои доходы для налогообложения, сообщила в конце октября руководитель управления Марина Третьякова. На тенденцию обратил внимание РБК. По данным опрошенных изданием экспертов, внимание налоговиков к официально не трудоустроенным физлицам — это не только московский, но и общероссийский тренд.

Под особым контролем ФНС, уточняет партнер Five Stones Consulting Екатерина Болдинова, оказываются те граждане, которые совершают дорогие сделки с активами, фигурируют в международном налоговом обмене с крупными зарубежными компаниями, а также те, на кого поступили сигналы о неучтенных доходах.

По словам профессора Финансового университета Дмитрия Ряховского, интерес вызывают и граждане, сдающие жилье без декларирования или занижающие цены при продаже имущества. Как говорила ранее Марина Третьякова, легализация таких доходов принесла в бюджет Москвы более 2 млрд руб. за 9 месяцев 2025 года.

Среди основных источников данных о скрытых доходах управляющий партнер «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский назвал банковские выписки о движении средств. Партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов предположил, что отдельно ФНС может изучать социальные сети граждан на предмет постов о путешествиях и покупках.

В качестве примера работы ФНС в этом направлении партнер «Номен» Иван Яголович привел случай жителя Подмосковья. Ему начислили более 11 млн руб. недоимки. Взыскание снизили до 1,3 млн руб. после представления документов о реальном источнике переводов.