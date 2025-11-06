В Зеленодольском районе Татарстана 1 ноября отгрузили 3,95 тыс. тонн продовольственной пшеницы, предназначенной для экспорта во Вьетнам. Об этом сообщил филиал ФГБУ «ЦОК АПК».

Из Татарстана в Вьетнам отправили 3,95 тысячи тонн пшеницы

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Из Татарстана в Вьетнам отправили 3,95 тысячи тонн пшеницы

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Зерно нового урожая отправлено с территории элеваторного комплекса ООО «Свияжск-Зернопродукт». Пшеница будет доставлена в порт «Кавказ» для дальнейшей перевалки к месту назначения.

С начала навигации из Татарстана под контролем филиала ЦОК АПК отправлено 70 судов с зерном общим объемом более 197 тыс. тонн, из которых 55% составляет пшеница. Основными направлениями экспорта остаются Турция, Египет, Израиль, Ливан и другие страны.

Анна Кайдалова