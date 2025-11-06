В Саратовской области фирма не рассчиталась с субподрядчиком, возбуждено дело

В Саратовской области руководители фирмы-подрядчика попали под следствие за мошенничество (ч. 6 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, с июля 2022 года по август 2023 года 43-летняя и 41-летний жители Энгельса заключили с администрациями Ртищевского и Хвалынского районов контракты на электротехнические работы на территории парковых зон. В рамках подписанных документов подрядчику обязались выплатить в общей сложности 10,5 млн руб.

Руководители подрядной организации привлекли к работам электросетевую компанию. Администрации районов в полном объеме рассчитались с подрядчиком после выполнения работ, но электросетевая компания так и не получила денег от фирмы. Указанный факт выявили сотрудники ОЭБиПК УМВД России по г. Саратову.

Павел Фролов