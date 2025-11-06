Строительство нового машзавода в Кунгуре оценили в 177 млн рублей

Краевой совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата присвоил статус «приоритетный» проекту ООО «Торговый дом Арматурный завод “Маяк”». Как сообщает пресс-служба правительства Прикамья, компания планирует модернизировать действующую площадку в Кунгуре. Кроме этого, инициатор возведет новый цех по производству трубопроводной арматуры, которая используется в нефтегазовой и химической промышленности, водоснабжении и водоотведении. Общий объем инвестиций в развитие предприятия оценивается в 177 млн руб.

По словам директора ООО «Торговый дом Арматурный завод “Маяк”» Сергея Сигала, в рамках реализации проекта будет закуплено специальное оборудование, а именно фрезерные и токарные станки, притирочные установки и испытательные стенды. Ввод производства в эксплуатацию запланирован поэтапно до конца 2028 года. Также компания профинансирует мероприятия социального характера на сумму не менее 9,5 млн руб.

ООО «Торговый дом «Арматурный завод“Маяк”» занимается обработкой металлов. Выручка общества от продажи составляет свыше 330,9 млн руб., чистая прибыль — более 45 млн руб. Чистые активы компании оцениваются в 107,6 млн руб. Господину Сигалу, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит несколько предприятий, в том числе ООО «Арматурный завод “Маяк”» и ООО «Торговый дом «Арматурный завод“Маяк”».