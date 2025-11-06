Жителя Набережных Челнов задержали за изготовление взрывчатки

В Набережных Челнах задержали местного жителя, который занимался изготовлением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщила УФСБ России по Татарстану.

Во время обыска у него изъяли взрывчатые вещества и детали самодельного пистолета-пулемета. Следственное управление МВД по городу возбудило уголовное дело по статьям 223 и 223.1 УК РФ — о незаконном изготовлении оружия и взрывчатых веществ.

По первой статье ему грозит от 4 до 6 лет лишения свободы и штраф до 200 тыс. руб., по второй — лишение свободы до 12 лет и штраф до полумиллиона рублей.

Анна Кайдалова