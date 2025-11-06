УГГУ отправил в Донецк коллекцию минералов, горных пород и руд

Уральский государственный горный университет (УГГУ) передал Донецкому национальному техническому университету (ДонНТУ) коллекцию из 1,3 тыс. образцов минералов, горных пород и руд для практических занятий по основам минералогии, петрографии и общей геологии. Отправка состоялась после подписания соглашения о сотрудничестве между вузами в Екатеринбурге.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога подчеркнул, что документ позволит «соединить две школы горного дела». «Соглашение положит начало настоящему горняцкому братству. В ближайшее время будет налажен продуктивный обмен опытом студентами, появится множество совместных проектов горняков Урала и Донбасса»,— заверил полпред.

И.о. ректора ДонНТУ Александр Аноприенко добавил, что коллекция вуза пострадала при обстрелах. «Сейчас мы будем ее воссоздавать, и она позволит нашим университетам сделать значительный вклад в общую победу, которая приведет к технологическому лидерству»,— сказал он.

Ректор УГГУ Глеб Батрак подчеркнул, что соглашение повысит квалификацию инженеров Урала и Донбасса. «Сегодня сложные времена и для Донбасса, и для нашей страны. И это время объединяться, концентрироваться на задачах, оказывать поддержку друг другу и вместе двигаться вперед к победе»,— добавил глава вуза.

УГГУ был основан в 1914 году в Екатеринбурге. Вуз обучает специалистов по направлениям, охватывающим всю цепочку технологических процессов горнодобывающей отрасли: от геологоразведки до реализации готового продукта. На 39 кафедрах университета преподают 521 преподаватель-специалист. Обучение проходят 6,9 тыс. человек.

ДонНТУ основан в 1921 году в Донецке. Вуз специализируется на инженерных, технических и естественных науках, готовит специалистов в области горного дела, металлургии, машиностроения, энергетики, автоматизации, компьютерных технологий, экономики и строительства. Всего в университете обучаются 4,9 тыс. студентов на более чем 80 специальностях бакалавриата, специалитета и магистратуры.

