Прошли обсуждения о переводе земли аварийного корпуса УдГУ под жилую застройку

В Ижевске завершились общественные обсуждения о земельном участке, где расположен заброшенный четырехэтажный корпус УдГУ на пересечении улиц Удмуртской и Лихвинцева. Территорию планируется перевести из зоны Д2 «Учреждения образования» в подзону ЖД1-3 «Многоквартирная жилая застройка на вновь осваиваемых территориях». Обсуждения проходили 27 октября по 5 ноября. Первым на это обратил внимание Telegram-канал «Ижевский горкомхоз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УдГУ Фото: пресс-служба УдГУ

«Такую подзону ввели несколько лет назад, чтобы не допускать уплотнительной застройки без общественных обсуждений и документов по планировке»,— пишет Telegram-канал. Заключение о результатах собрания на данный момент не опубликовано.

Источник напомнил, что в начале 2020 года руководство университета заявляло о реконструкции здания под новый учебно-лабораторный комплекс. На это был выделен 141 млн руб. в рамках федеральной инвестиционной программы. В 2020 году была готова проектно-сметная документация реконструкции. Ее направили на экспертизу. Занятия студентов в новом корпусе должны были начаться в 2022 году. Новый объект планировалось соединить с первым корпусом вуза надземным переходом. Однако реконструкция проведена не была. О причинах не сообщалось.

Здание было построено в 1956 году. В разные годы в нем размещались общежитие для педагогов, детский сад для детей сотрудников УдГУ и профилакторий. В 2008 году Роспотребнадзор не продлил лицензию на оздоровительные услуги из-за аварийного состояния объекта.