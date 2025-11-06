В октябре работникам в Башкирии в среднем предлагали 79,8 тысяч рублей зарплаты

По итогам октября медиана предлагаемой работодателями в Башкирии зарплаты составила 79,8 тыс. руб. в месяц, это на 6% больше, чем в октябре, сообщает пресс-служба hh.ru. При этом уровень ожидаемой зарплаты равнялся 70 тыс. руб. в месяц.

В Приволжском федеральном округе (ПФО) предлагаемая была на уровне 70,1 тыс. руб. в месяц.

В октябре на рынке труда республики открыли 22,9 тыс. вакансий, это 13% от общего числа предложений в ПФО.

Самыми востребованными за последний месяц в регионе были операторы call-центров, для которых открыли 1,7 тыс. вакансий (7% от общего числа предложений), а также водители, для которых создали более 1,5 тыс. рабочих мест (7%). В топ-5 вошли разнорабочие (6%), электромонтажники (4%) и менеджеры по продажам (4%).

Соискатели в октябре создали или обновили 185,4 тыс. резюме. Больше всего их интересовала работа менеджера по продаже, администратора, водителя, бухгалтера и упаковщика.

Майя Иванова