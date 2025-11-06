У берегов Сомали пираты захватили танкер с партией нефти для ЮАР

У берегов Сомали судно, предположительно, могло быть захвачено пиратами. Капитан сообщил о приближении катера, с которого на борт поднялись вооруженные люди, сообщили в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Reuters со ссылкой на компанию по морской безопасности Ambrey сообщает об атаке на танкер Hellas Aphodite под флагом Мальты. Судно следовало из Индии в ЮАР с грузом топлива, уточнил оператор Latsco Marine Management.

Экипаж из 24 человек успел укрыться в защищенном помещении на судне, сообщили в компании по морской безопасности Diaplous. Запрошена помощь ВМС Евросоюза. Руководство реализуемой в этом регионе европейской миссии «Аталанта» пока не комментировало информацию.