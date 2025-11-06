Словарь английского языка Collins назвал «вайбкодинг» словом года

Британский словарь английского языка Collins назвал термин «vibe coding» (вайбкодинг) словом 2025 года.

Вайбкодинг — это использование искусственного интеллекта для создания компьютерного кода на основе описания задачи на обычном языке.

Термин ввел словацко-канадский ученый Андрей Карпатый — бывший директор по ИИ в Tesla и инженер-основатель OpenAI. Лингвисты Collins отмечают, что слово нашло отклик «далеко за пределами Кремниевой долины» и отразило культурный сдвиг в обществе в сторону использования искусственного интеллекта в различных сферах повседневной жизни.

В России акцию «Слово года» проводит портал Грамота.ру, созданный при поддержке Совета по русскому языку при правительстве. Научная деятельность портала координируется лингвистами РАН, НИУ ВШЭ, МГУ и Института русского языка им. А.С. Пушкина. В 2024 году словом года портал назвал «вайб», в 2023-м — «нейросеть». Слово 2025 года еще не определено.

Полина Мотызлевская