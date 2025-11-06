На Альфа-банк завели антимонопольное дело из-за рекламы на ТВ

Федеральная антимонопольная служба признала телевизионную рекламу Альфа-банка ненадлежащей, после чего возбудила дело и выдала кредитной организации предписание об устранении нарушений.

ФАС установила, что телереклама Альфа-банка могла сформировать ложное представление об условиях пользования дебетовой картой, в результате чего ввести в заблуждение всех, кто собирается ее приобрести.

«Ролик содержал привлекательные сведения о снятии наличных без комиссии с дебетовой карты Альфа-Банка в любых банкоматах», — сообщила ФАС (цитата по Telegram-каналу ведомства).

Служба пояснила, что текст дополнительных условий пользования дебетовой карты прописан мелким шрифтом в сноске, появляющейся на экране в течение короткого времени. Организации грозит штраф в соответствии со ст.14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе).