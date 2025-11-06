В четвертом туре Лиги чемпионов не обошлось без неожиданностей. Азербайджанский «Карабах» в Баку сыграл вничью с «Челси» (2:2), а «Барселона» не смогла одолеть на выезде бельгийский «Брюгге». Матч также завершился с равным счетом (3:3). За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

То, что «Карабах» на своем поле забьет «Челси» хотя бы один мяч, предполагали многие. Но рассуждать о победе или ничейном исходе даже позитивно настроенные эксперты старались осторожно, особенно после того, как гости открыли счет в дебюте встречи. Но потом стали происходить невероятные вещи. Еще в первом тайме «Карабах» отыгрался, а затем заработал пенальти и вышел вперед.

После перерыва игроки «Челси» счет сравняли, но на большее именитый клуб не хватило. Более того, лондонцы могли уступить. Опасные моменты у их ворот возникали постоянно, даже на последних минутах. Можно говорить, что состав гостей был не основным, но после четырех туров «Карабах» и «Челси» набрали по семь очков, хотя их финансовые возможности, мягко говоря, отличаются. Цена состава «Карабаха» — около €25 млн, а «Челси» — больше €1 млрд. Любопытно, что две недели назад после поражения от «Атлетико» из Бильбао, причем на выезде, главный тренер «Карабаха» оштрафовал своих подопечных за то, что они не сыграли на должном уровне, и, похоже, прием сработал.

Впереди у «Карабаха» «Наполи», «Аякс», «Айнтрахт» и «Арсенал». И шансы отобрать очки у кого-то из грандов у азербайджанской команды есть, уверен футбольный аналитик Константин Клещев: «"Карабах" в отличной форме, это отмечают все обозреватели и эксперты. У команды есть лидер в атаке — француз Абделла Зубир — опытнейший футболист, который прошел через разные чемпионаты. Есть Леандро Андраде, есть очень хороший Кади Борхис и Камил Дурдан. Это люди поигравшие и многое повидавшие.

И поэтому у "Карабаха" вполне есть шанс продолжить, может быть, не свою выигрышную, но хотя бы беспроигрышную серию».

Еще одна неожиданность в этот вечер ждала поклонников футбола в Брюгге. В этот город «Барселона» приехала в качестве фаворита, но в итоге весь матч уступала: 0:1, 1:2 и даже 2:3. Когда в ворота «Барсы» влетел третий мяч, комментатор Денис Алхазов словно мантру повторял фамилию героя эпизода Карлоса Форбса.

Но до полноценной сенсации «Брюгге» не дотянул. «Барселона» снова отыгралась, а при счете 3:3 гол, забитый в ворота гостей на последних минутах, был отменен. Чудовищную ошибку совершил вратарь «Барселоны» Войцех Щенсный, который решил поиграть с мячом в своей штрафной. И если бы арбитр не усмотрел фол в атаке, «Барселона» могла и проиграть. В остальных матчах чего-то сверхъестественного не случилось. «Манчестер Сити» обыграл дортмундскую «Боруссию» (4:1), а «Ньюкасл» — «Атлетико» из Бильбао (2:0).

Можно отметить гол «Кайрата» «Интеру». В этой Лиге чемпионов миланская команда пропустила впервые. Но в итоге «Интер» все равно взял верх — 2:1. Следующий, пятый тур общего этапа Лиги чемпионов состоится в конце ноября, и нас ждут нереальные вывески: «Челси»—«Барселона», «Арсенал»—«Бавария» и ПСЖ—«Тоттенхэм».

Владимир Осипов