В Саратовской области декана факультета вуза будут судить за коммерческий подкуп

В Саратовской области суд рассмотрит в отношении декана факультета вуза уголовное дело о получении коммерческого подкупа и злоупотреблении полномочиями (п. «в» ч. 7 ст. 204, ч. 1 ст. 201 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, фигурантка получала от студента вуза деньги в качестве коммерческого подкупа с июля 2022 года по декабрь 2023 года. Взамен она обеспечивала ему допуск к экзаменационным сессиям, через других преподавателей добивалась сдачи им зачетов и экзаменов по различным учебным дисциплинам.

С марта 2021 года по апрель 2024 года фигурантка делала то же самое в интересах еще одного студента. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд на рассмотрение.

Павел Фролов