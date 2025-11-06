Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Команда «Азота» лучшая на Чемпионате профессионального мастерства Группы «Уралхим»

Сотрудники филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» стали лучшими на корпоративном этапе Чемпионата профессионального мастерства, заняв первое место в командном зачете.

Финал Чемпионата проходил в Березниках с 29 по 31 октября. В нем приняли участие 24 лучших линейных руководителя «Уралхима» — победители региональных состязаний.

Финалисты демонстрировали навыки решения производственных кейсов, участвовали в управленческих поединках и командных заданиях. Завершились соревнования практическими испытаниями — производственной симуляцией и хакатоном, в рамках которого конкурсанты разрабатывали и защищали собственные проекты.

Эксперты анализировали способности руководителей в области управления результативностью, организации работы команды, развития сотрудников, внедрения изменений, стратегического мышления и обеспечения безопасности на производстве.

Филиал «Азот» представляли мастер по ремонту технологического оборудования ремонтно-механического цеха ремонтно-производственного управления Игорь Зайцев, мастер по ремонту оборудования электроремонтного цеха Игорь Красильников и начальник смены цеха № 3А гранулированной аммиачной селитры Николай Малышев.

Чемпионат, стартовавший в первой половине 2025 года, стал новым масштабным форматом развития кадрового потенциала Группы. Профессиональное мастерство оценивалось в восьми номинациях, среди которых «лаборант химического анализа», «слесарь-ремонтник», «электромонтер» и «газоспасатель». Финал в номинации «линейный руководитель на производстве» стал первым в серии корпоративных этапов, которые продолжатся в 2026 году.

Наталья Протасова, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Корпоративный Чемпионат профессионального мастерства — это эффективный инструмент развития кадрового потенциала работников Группы «Уралхим». Участники из разных бизнес-единиц могут обменяться опытом, определить свои точки роста и пополнить копилку знаний успешными кейсами коллег. Для всех финалистов это новый и интересный опыт, который поможет им свежим взглядом посмотреть на организацию процесса работы производственного коллектива.

