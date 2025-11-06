Татнефти одобрили проект киноконцертного зала в Альметьевске

Главное управление государственной экспертизы одобрило обновленную заявку компании «Татнефть» по проекту киноконцертного зала в Альметьевске, где находится штаб-квартира нефтяной компании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ГИС ЕГРЗ.

Повторное положительное заключение по проекту вынесено 5 ноября. Первый раз в июле 2025 года экспертиза выдала отрицательное заключение по проекту. После этого «Татнефть» внесла корректировки в проектную документацию в соответствии с замечаниями и повторно направила ее на рассмотрение.

На строительство киноконцертного зала компания планировала направить 12,6 млрд руб. В состав комплекса войдут концертный зал на 1,1 тыс. мест, два кинозала на 50 мест каждый, универсальный зал на 150 мест, ресторан, выставочное пространство и площадки для проведения концертов.

Анна Кайдалова