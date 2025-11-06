Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самаре провели открытый урок по фиджитал-спорту

В рамках XIII международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» прошел открытый урок по фиджитал-спорту. Он состоялся на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В мероприятии участвовали высокопоставленные гости, включая заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, министра просвещения Сергея Кравцова, статс-секретаря и заместителя министра спорта Александра Никитина, а также губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Урок провел олимпийский чемпион по спортивной гимнастике и президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный.

Андрей Сазонов