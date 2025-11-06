В Самаре провели открытый урок по фиджитал-спорту
В рамках XIII международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» прошел открытый урок по фиджитал-спорту. Он состоялся на стадионе «Солидарность Самара Арена».
В мероприятии участвовали высокопоставленные гости, включая заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, министра просвещения Сергея Кравцова, статс-секретаря и заместителя министра спорта Александра Никитина, а также губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Урок провел олимпийский чемпион по спортивной гимнастике и президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный.