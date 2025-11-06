В Волгограде прокуратура добилась восстановления прав ребенка-инвалида

Ворошиловский районный суд Волгограда по иску прокуратуры обязал отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ обеспечить 11-летнего местного жителя с ограниченными возможностями здоровья необходимыми техническими средствами реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Центрального района Волгограда выяснила, что в рамках индивидуальной программы реабилитации мальчику требуется постоянное применение комнатной и прогулочной кресел-колясок с ручным приводом и дополнительной фиксацией головы и тела. При этом отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Волгоградской области эти технические средства не предоставило.

По итогам проверки прокуратура попросила суд обязать Фонд предоставить ребенку указанные средства реабилитации и взыскать компенсацию морального вреда. Требования удовлетворены, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов