В Нижнем Новгороде 20 детских садов объединили в девять юрлиц

Администрация Нижнего Новгорода за август—октябрь 2025 года опубликовала девять постановлений об объединении двух-трех детсадов в одно юрлицо. Как сообщили «Ъ-Приволжье» в мэрии, сейчас идет работа еще над шестью аналогичными постановлениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Уже объединены детские сады №№314 и 40; №№66 и 198; №№318 и 73; №№29 и 105; №№167 и 410; №№269, 290 и 294; №№152, 157 и 201; №№386 и 401; №№165 и 97.

Объединение юрлиц поясняют необходимостью эффективного использования зданий и территорий, материально-экономических, кадровых и финансовых ресурсов, а также оптимизации управления. Здания присоединенных учреждений продолжат использовать в образовательных целях, отметили в городском департаменте образования.

Галина Шамберина