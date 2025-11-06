На рэпера Icegergert составили протокол за тост «Жизнь ворам!»

В отношении рэпера Icegergert (Георгия Гергерта) составили административный протокол о пропаганде движения АУЕ (признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом сообщает прокуратура Москвы. По ч. 1 ст. 20.3 КоАП артисту грозит до 15 суток ареста. В октябре в соцсетях завирусился ролик, на котором Icegergert во время афтерпати в Москве поднимает рюмку и произносит фразу «Жизнь ворам!»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Рэпер Icegergert

В прокуратуре считают, что лозунг «направлен на популяризацию криминальной субкультуры и искаженных ценностных ориентиров, формирующий у аудитории положительное восприятие преступной среды». Надзорное ведомство также ссылается на проведенную лингвистами экспертизу. Согласно ей, произнесенная рэпером фраза «связан с криминальной субкультурой, тюремным образом жизни, имеет положительную оценку лиц, принадлежащих к указанной субкультуре и экстремистской организации»

На ролик с афтерпати в Москве обращала внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заявила, что поведение рэпера «пропагандирует криминальную субкультуру среди подростков». После этого Icegergert записал видеообращение с извинениями. «Я не поддерживаю никакие запрещенные организации на территории Российской Федерации. Я люблю свою страну и открыто заявляю об этом на всех своих концертах. Я ошибся»,— говорит он на видео. По его словам, тост со сцены он произносил в состоянии алкогольного опьянения.

Полина Мотызлевская