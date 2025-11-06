Двух жителей Москвы задержали в тоннеле метро за попытку съемки

Сотрудники МВД задержали мужчин, которые проникли в тоннель московского метро со строительными инструментами и фотоаппаратами. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. У задержанных изъяли домкрат, набор отверток, болгарку и технику для съемки.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как на станции «Марксистская» двое мужчин проникли в тоннель метрополитена через железнодорожные пути. Граждане были задержаны и доставлены в отдел. По словам нарушителей, экспедиция в техническую часть метро совершалась для того, чтобы сделать фотографии и видео, а затем выложить их в тематические каналы.

В отношении мужчин составлены протоколы о нарушении пропускного режима охраняемого объекта (ч. 3 ст. 20.17 КоАП РФ).