Пермячке, организовавшей несанкционированный концерт, назначили обязательные работы

Ленинский районный суд признал жительницу Перми виновной в правонарушении, предусмотренном ст. 20.2.2 КоАП РФ (нарушение общественного порядка при организации массового пребывания граждан), и назначил ей наказание в виде 60 часов обязательных работ. Согласно информации, размещенной на сайте суда, соответствующее решение было вынесено сегодня, 6 ноября, в отношении Екатерины Осташевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В вечернее время 22 октября госпожа Осташева провела концерт в поддержку музыкальной группы «Стоптайм». На мероприятии присутствовали не менее 60 слушателей, которые мешали гражданам идти по тротуару. Инцидент произошел на эспланаде напротив ТЦ iMall. 1 ноября обвиняемая была задержана, ей был назначен административный арест на семь суток за отказ от медицинского освидетельствования на наркотические вещества.

Отметим, в прошлом месяце Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга арестовал на 12 суток гитариста группы «Стоптайм». Еще двум ее участникам было предъявлено обвинение в организации митинга, повлекшего нарушение порядка. Речь идет о проведении концерта группы, который не был согласован с администрацией.