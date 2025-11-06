Дом и Mercedes изъяли у организатора нарколаборатории в Ярославле

Ярославский областной суд вынес приговор Александру Белову и Андрею Жохову за незаконное производство наркотиков, сообщили в суде.

Суд над организаторами нарколаборатории

Фото: Ярославский областной суд

По данным следствия, летом 2024 года Белов решил создать лабораторию для производства запрещенных веществ с целью собственного употребления. Он приобрел оборудование и прекурсоры через интернет и перенес их в дачный дом в поселке Скобыкино.

С июня 2024 по 19 февраля 2025 года Белов и Жохов произвели более 6,9 кг мефедрона. Дело рассматривал суд присяжных. Присяжные признали подсудимых виновными и отметили, что они не заслуживают снисхождения. Суд приговорил Белова к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Жохова — к 15 годам и 3 месяцам.

Конфискованы земельный участок и жилое здание, где находилась лаборатория, а также автомобиль Mercedes GL и мобильный телефон. Деятельность преступников выявили и пресекли сотрудники УФСБ по Ярославской области. Приговор пока не вступил в законную силу.

