Аграрии Омской области получили первые выплаты за потерю урожая из-за ЧС

Три сельскохозяйственных предприятия Омской области, потерявшие урожай на фоне ЧС из-за переувлажнения почвы, получили страховые выплаты на сумму около 17 млн руб. «Омская область в текущем году стала первым регионом в России с выплатами по осеннему переувлажнению почвы», – прокомментировал президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. По оценке союза, в связи с неблагоприятной погодой объем страховых выплат в Омской области существенно вырастет в текущем году. В 2024 году из-за ЧС омские аграрии получили 75 млн руб. страховых выплат.

Уборка урожая в Омской области проходит в чрезвычайных условиях из-за изобилия осадков второй год подряд, отметили в НСА. В 2025 году режим ЧС в регионе вводился дважды: 19 августа — в связи с переувлажнением почвы, 22 октября — из-за раннего снега. В целом аграрии региона под урожай застраховали около 34% посевов — 979 тыс. га, из них по программе «ЧС» — 919 тыс. га.

Преимущественно омские аграрии в 2025 году страховали зерновые культуры — 745 тыс. га, а также масличные (рапс, лен кудряш, соя, подсолнечник) — 140 тыс. га, зернобобовые — 70 тыс. га. В небольшом объеме были застрахованы кормовые культуры, овощи и картофель.

