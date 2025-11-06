Нижегородские химики нашли замену дорогим материалам для OLED-дисплеев

Ученые из Института металлоорганической химии имени Г.А. Разуваева РАН (ИМХ РАН, Нижний Новгород), Нижегородского госуниверситета имени Н.И. Лобачевского (ННГУ) и Северо-Западного университета (Сиань, Китай) синтезировали восемь новых комплексов олова с высокой фосфоресценцией — способностью испускать свечение под действием излучения. Об этом сообщили в пресс-службе Российского научного фонда, который поддержал исследование грантом.

Свечение кристаллов комплекса двухвалентного олова

Фото: Владимир Додонов Свечение кристаллов комплекса двухвалентного олова

Фото: Владимир Додонов

Эффективность, с которой четыре лучших полученных соединения превращают поглощенный свет в фосфоресцентное свечение, составила рекордные 82% — для большинства известных комплексов олова этот показатель ранее не превышал 6,8%, отметили ученые. Послесвечение новых соединений (7,6 микросекунд) сопоставимо с характеристиками дорогих иридиевых комплексов, которые используют в современных OLED-дисплеях, (1–10 микросекунд).

OLED-дисплей — это тип экрана, в котором каждый пиксель состоит из органического светодиода, самостоятельно излучающего свет при подаче электрического тока. Эта технология позволяет создавать яркие и контрастные изображения с глубоким черным цветом.

«Мы показали, что соединения на основе низковалентного олова могут быть выдающимися люминесцентными материалами. Это открывает путь к созданию энергоэффективных светодиодов и сенсоров нового поколения без использования редкоземельных или дорогих переходных металлов», — рассказал руководитель проекта, старший научный сотрудник ИМХ РАН Владимир Додонов.

Результаты исследования опубликованы в журнале Inorganic Chemistry Frontiers. На основе полученных комплексов ученые планируют создать прототип OLED-пикселя.

