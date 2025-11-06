Семья погибшего в результате атаки украинских БПЛА волгоградца получит 1 млн

Семье волгоградца, который погиб в ночь на сегодня, 6 ноября, в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины, выплатят 1 млн руб. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе встречи с главами муниципальных образований региона.

Господин Бочаров отметил, что атаковавшие Волгоградскую область вражеские беспилотники самолетного типа несли много взрывчатых веществ и поражающих элементов. Силы ПВО Минобороны РФ ликвидировали около 50 БПЛА. В результате удара по ЖК «Европейский» в Волгограде погиб 48-летний мирный житель.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего и обещал его семье необходимую поддержку. Он подчеркнул, что во время вражеской атаки повреждения получили жилые дома и имущество граждан.

По словам Андрея Бочарова, в промзоне Красноармейского района Волгограда специалисты задействованы в разминировании и ликвидации последствий возгораний, работа критически важной инфраструктуры осуществляется в штатном режиме. В регионе, как он добавил, действует усиленный режим дежурства.

Павел Фролов