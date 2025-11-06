В Челябинской области рынок онлайн-торговли за три года вырос в 13,6 раза

Объем рынка онлайн-торговли в Челябинской области вырос в 13,6 раза за 2023-2025 годы. Регион стал лидером по этому показателю, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Сбера и сервиса аналитики для маркетплейсов MPSTATS.

В целом по стране рынок интернет-продаж вырос с 1,6 трлн руб. в 2019 году до 12,6 трлн руб. в 2024 году или почти в 7,9 раза. По прогнозу исследователей, в 2025-ом он составит 15,2 трлн руб. А к 2028 году объем может достичь 27 трлн руб. На сентябрь 2025-го Wildberries, Ozon и «Яндекс маркет» удерживают 68,9% всех онлайн-продаж в стране.

Помимо Челябинской области, больше всего за 2023-2025 годы объем рынка вырос в Республиках Саха (Якутия) — в 12,3 раза, Башкортостан — в 9,3 раза и Татарстан — в 7,8 раза. В Москве показатель увеличился в 6,8 раза, что указывает на насыщение рынка, отмечают исследователи.

Виталина Ярховска