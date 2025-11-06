Депутат Усолья-Сибирского задержан по подозрению в мошенничестве на 60 млн руб.

Руководитель строительной компании и депутат думы города Усолья-Сибирского в Приангарье задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении муниципальных контрактов по приобретению квартир для граждан из аварийного жилищного фонда. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Иркутской области, предварительный размер ущерба оценивается в 60 млн руб., возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, подозреваемый при исполнении муниципальных контрактов в период с 2023 по 2024 год «предоставил заказчику заведомо ложные заключения кадастровых инженеров об объемах и видах выполненных работ». Эти документы стали основанием для перечисления подрядчику авансов. В дальнейшем жилые помещения не были сданы в срок, предусмотренный контрактами, а после их расторжения подрядчик не стал возвращать аванс и оплачивать неустойку.

Преступление выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Иркутской области. По информации источников «Ъ», задержанным депутатом является Дмитрий Сухарев. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

Влад Никифоров, Иркутск