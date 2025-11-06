В Ульяновской области назначен новый руководитель управления ФСБ

В соответствие с указом президента России Владимира Путина начальником УФСБ России по Ульяновской области назначен полковник Серафим Юловский.

Об этом «Ъ-Волга» сообщила официальный представитель УФСБ Анна Пшеничнова.

Как сообщает ведомство, Серафим Юловский родился в 1978 году в Астраханской области. В органах безопасности с 2002 года. Проходил службу на оперативных и руководящих должностях в УФСБ России по Чеченской Республике, Астраханской и Владимирской областях, а также в центральном аппарате ФСБ России. Награжден ведомственными наградами.

Андрей Васильев, Ульяновск