«Кабала святош» по несходной цене

Стоимость билетов на новый спектакль МХТ имени Чехова в 70 тыс. руб. расколола культурное сообщество. Одни видят в этом эффективный метод борьбы со спекулянтами, другие считают такую меру несостоятельной. На чем основана столь высокая цена? И кто становится зрителем таких постановок? Об этом — Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Еще на пути от центрального входа до гардероба становится понятно, что это событие для очень состоятельных господ»,— так премьеру «Кабалы святош» по пьесе Булгакова в МХТ имени Чехова описывали театральные критики. По словам посетителей, среди тех, кто смог позволить себе билеты за 70 тыс. руб. были действующий и бывший министры, артисты Полина Гагарина и Филипп Киркоров.

Художественный руководитель театра Константин Хабенский в интервью РБК объяснил высокую стоимость борьбой с перекупщиками. По его словам, то, что все билеты раскуплены, доказывает оправданность таких цен: «Если билетов не купить, значит, цены имеют место быть. Почему еще такая стоимость билетов? Потому что если мы будем опускаться вниз, начнем вести другую ценовую политику, то обязательно найдутся люди, которые захотят на этом заработать.

Неправильно давать возможность заработать людям, которые не принимали никакого участия в создании этого спектакля. А ценовая политика, все равно мы же не переплюнем " Щелкунчика", да и не собираемся».

При этом его коллега по сцене, который тоже занят в спектакле, Николай Цискаридзе еще полгода назад заявлял, что государство должно регулировать потолок цен, так как билет не может стоить, как месячная зарплата. Автор театрального блога «Слово Славы» Вячеслав Герасимчук полагает, что заявленная борьба со спекулянтами не работает. Высокая цена — это в первую очередь успешный маркетинговый ход, считает собеседник “Ъ FM”: «Константин Хабенский заблуждается в том, что это помогает в борьбе с перекупщиками. Билеты на "Кабалу святош" прямо сейчас можно найти на сайтах перекупщиков в огромном количестве, то есть они покупают их даже по тем ценам, которые есть, но продают еще дороже. Все лежит в области маркетинга. Стоимость билета работает как информационный фактор, потому что все об этом говорят. И даже люди, которые не увлекаются театром, теперь вдруг заинтересовались: а что же там такое интересное, а что же там стоит 70 тыс. руб.?»

Спорная ситуация с дорогими билетами развивается на фоне общего подорожания походов в театр. По данным «Яндекс Афиши», за первое полугодие 2025-го года чек в среднем вырос на 15%. Но и спрос увеличился на 20% по сравнению с 2024 годом. Директор Театра Моссовета Алексей Черепнев считает, что высокие цены отчасти все же сдерживают перекупщиков. Если театр не поднимет цены сам, разницу заработают спекулянты, пояснил собеседник “Ъ FM”: «У каждого театра есть право вести свою хозяйственную деятельность так, как он считает целесообразным. Цены диктует спрос. И если их не будет повышать театр, то это сделают перекупщики и мошенники. Государство давно отказалось от регулирования. Когда у него будет какая-то политика в этом отношении, тогда и вопросы нужно будет задавать властям. Если перекуп приобретает билет за 70 тыс. руб., у него есть выбор, продать его за 80 тыс. руб. или за 100 тыс. руб.

Всегда существует предел цены, выше которой билет просто не купят».

Собеседники “Ъ FM” также отмечают, что поход в театр все чаще становится альтернативным способом подчеркнуть статус. Когда традиционные символы роскоши становятся менее доступны, фотография из первого ряда на престижном спектакле становится новым признаком принадлежности к высшему обществу.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ангелина Зотина, Егор Парфенов