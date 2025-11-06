Экосистемы берут пользой

Больше половины россиян испытывают стресс из-за избытка окружающей их рекламы, говорят данные НАФИ. При этом практически столько же, по оценкам «Ромир», признаются, что она помогает им принимать решения при покупке. Главное, чтобы реклама появлялась в нужный момент, а не становилась раздражающим информационным шумом. Треть респондентов отмечает пользу персонализации, которая позволяет быстрее находить нужные товары и сервисы. С подробностями — Илья Сизов.

На этом фоне экосистемы, совмещающие контент, финтех и торговлю — такие, как «Яндекс» или «Сбер» — могут стать новыми игроками на рекламном рынке. Сочетая многомиллионную аудиторию и технологии искусственного интеллекта для таргетинга, они могут создавать максимально точную коммуникацию с пользователем. Об особенностях рекламного рынка в экосистемах рассказывает управляющий директор группы компаний Okkam Михаил Шкляев:

«Обычно экосистемы довольно много знают и могут выбирать более или менее релевантный момент для того, чтобы эту самую рекламу показать — и с точки зрения знаний о том, что конкретно сейчас интересует человека, и с точки зрения потребительского пути. Они могут выдать релевантную скидку, обратиться к человеку так, что он это воспримет лучше, чем в среднем в массовой рекламе. Понятно, что для этого надо очень хорошо работать и с данными, и с креативом, и с самим предложением, которое выкатывается потребителю. С ростом применения машинного обучения донести информацию становится проще, и для пользователя она становится понятней».

Крупнейшие экосистемы активно развивают собственные AdTech-платформы и бесшовно внедряют рекламные инструменты в различные продукты. Например, «Яндекс» недавно запустил программу лояльности «Свои Плюсы»: пользователям она позволяет находить новые сценарии применения сервисов и получать за это бонусы, а для компаний-партнеров это возможность рассказать о своих предложениях потребителю. Экосистемы предлагают бизнесу доступ к лояльной, вовлеченной и хорошо изученной аудитории. И в этом едва ли не главное их преимущество для рекламодателя, говорит председатель правления компании Digital Alliance Александр Захаров:

«Первое, чем владеет экосистема, — это данные. Это на самом деле топливо для ракет, которое позволяет им лететь дальше, точнее, быстрее. Экосистемы используют эти данные и рекламные продукты для кросс-продаж внутри, повышают средний доход на пользователя. Если пользователь использует один продукт, то есть смысл продать ему еще несколько. Рекламодателю они предлагают уникальные данные — это главная причина, зачем рекламодатель идет к экосистеме. В зависимости от категории рекламодателя, он выберет экосистему, которая обладает теми данными, которые позволяют получить наиболее эффективный результат для его задач».

Собеседники “Ъ FM” считают, что рекламный рынок нуждается в новых экосистемных решениях. По мнению экспертов, они могут не просто стать еще одним каналом для размещения рекламы, а предложить бизнесу принципиально новый подход и превратить рекламу из раздражающего фона в полезную коммуникацию.

