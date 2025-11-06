Возбуждено уголовное дело после массового отравления в суши-баре Усть-Илимска

После массового отравления посетителей суши-бара в Усть-Илимске (Иркутская область) следователями возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по региону. В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области уточнили, что речь идет о заведении «Сакура-экспресс» на проспекте Мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным областной прокуратуры, после употребления пищи в суши-баре 14 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних, обратились в больницу с жалобами на признаки пищевого отравления.

В ходе проверки заведения были обнаружены ДНК сальмонеллы, обследования пострадавших также выявили наличие у них этих бактерий. Работа суши-бара приостановлена на 90 дней, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Владельца «Сакуры-экспресс» доставили в следственный отдел, свою вину предприниматель признал. Прокуратура региона поставила на контроль ход расследования уголовного дела.

Александра Стрелкова