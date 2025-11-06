Таможенники обнаружили картину живописца Олега Толстого на судне из Японии

Сотрудники Владивостокской таможни при осмотре судна, прибывшего из Японии, обнаружили незадекларированую литографию живописца Олега Толстого.

Как сообщает пресс-служба ФТС, таможенники нашли картину под названием «Московский кремль» 1960 года. Она находилась в каюте одного из членов экипажа судна. Ему литографию передал «незнакомец в порту Тояма для последующей передачи другому неизвестному лицу во Владивостоке», говорится в сообщении таможенной службы.

В отношении члена экипажа возбуждено дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП (недекларирование товаров). Литографию таможенники изъяли и направили на экспертизу для установления художественной и исторической ценности. По итогам экспертизы картина была признана культурной ценностью. По решению суда ее обратили в собственность государства.

Олег Толстой — пейзажист, правнук писателя Льва Толстого. Он родился в 1927 году в Югославии, в эмиграции. С ранних лет обучался иконописи. В 1945 году вернулся в СССР вместе с семьей. В 1957 году Олег Толстой за картину «Первая Конная» был удостоен II премии на международной выставке в Москве, посвященной VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В середине 1970-х художник создал мозаику «Космос» для Северодвинска. В 1985 году возглавлял группу художников в поездке на озеро Байкал; по итогам которой создал серию картин. В 1980-е годы Олег Толстой много работал над пейзажными картинами в Ясной Поляне, на Академической даче под Вышним Волочком и в других местах России, связанных с Львом Толстым.

Полина Мотызлевская