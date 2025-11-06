Мошенники начали маскировать Telegram-боты под сервисы для оплаты услуг ЖКХ

Мошенники начали активно использовать Telegram-боты, выдавая их за сервисы оплаты коммунальных услуг. Об этом «РИА Новости» сообщили в компании Angara Security. Эксперты считают, что деятельность преступников активизировалась на фоне внедрения в российских регионах единого платежного документа (ЕПД) в электронном виде.

По данным Angara Security, мошенники использовали новостной повод для создания новых фишинговых ботов, имитирующих сервисы управляющих компаний (УК). В августе-сентябре злоумышленники начали предлагать в Telegram услуги по передаче показаний счетчиков, оплате квитанций и подаче заявок в диспетчерскую.

Мошенники привлекают граждан через личные сообщения от имени УК, председателей ТСЖ или ЖСК. Другой способ внедрения бота — в домовых чатах инициируют обсуждение темы оплаты квитанций, затем участникам предлагают опробовать функционал такого «бота-ассистента». Целью мошенников является сбор данных: жертвы мошенничества вводят в том числе номер телефона, потом — пришедший код подтверждения.

Эксперты напоминают, что настоящие УК и ТСЖ никогда не запрашивают персональные данные через мессенджеры.