На стройплощадке гостиницы в центре Перми завершились монолитные работы

В центре Перми, на месте бывшего здания ВКИУ по ул. Окулова, 4, завершилось возведение пяти этажей гостиницы. Как сообщает пресс-служба Фонда развития Пермского края, подрядчик приступает к закрытию теплового контура и внутренним работам. Открытие отеля предполагается в 2026 году. Его оператором планирует выступить сеть «Азимут».

Проект реконструкции здания бывшего Высшего военного командно-инженерного училища (ВКИУ) в гостиницу категории «4 звезды» предусматривает обустройство 198 номеров отельного фонда, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, спа- и фитнес-центр. Ожидается, что комплекс сможет ежегодно принимать свыше 27 тыс. гостей.

Инвестпроект по реконструкции здания ВКИУ в отель ведется при поддержке госкорпорации «Туризм.РФ» и Фонда развития Пермского края, по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». В мае 2024 года ООО «Окулова 4» и ООО «Стройуниверсал-Парма» заключили контракт на выполнение комплекса работ по реконструкции здания бывшего ВКИУ в гостиницу. Цена контракта составила 2,09 млрд руб.