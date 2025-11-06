В Оренбурге полицейские спасли подростка от падения с крыши многоэтажки

В Оренбурге сотрудники полиции отреагировали на сообщение о человеке на крыше многоэтажного дома и спасли девочку-подростка от необдуманного поступка. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

В полицию поступило сообщение, что на крыше жилого дома на ул. Терешковой находится человек, поведение которого вызывает опасения. На место происшествия приехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и экипаж патрульно-постовой службы полиции. Поднявшись на крышу, они обнаружили девочку 2010 года рождения. После вступления в диалог с подростком девочку схватили и удержали от падения.

После этого ребенка проводили в безопасное место и передали медработникам.

Руфия Кутляева