В Оренбурге полицейские спасли подростка от падения с крыши многоэтажки
В Оренбурге сотрудники полиции отреагировали на сообщение о человеке на крыше многоэтажного дома и спасли девочку-подростка от необдуманного поступка. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.
Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ
В полицию поступило сообщение, что на крыше жилого дома на ул. Терешковой находится человек, поведение которого вызывает опасения. На место происшествия приехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и экипаж патрульно-постовой службы полиции. Поднявшись на крышу, они обнаружили девочку 2010 года рождения. После вступления в диалог с подростком девочку схватили и удержали от падения.
После этого ребенка проводили в безопасное место и передали медработникам.