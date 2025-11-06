Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На YouTube появилась русскоязычная ИИ-озвучка для иностранных видео

YouTube внедряет автоматический дубляж видео на русский язык с помощью Gemini — ИИ-помощника от Google. На новую функцию обратил внимание портал Ferra.ru.

Автоматическая озвучка была доступна в пилотном режиме с 2023 года на каналах крупных блогеров. Массовое развертывание началось во второй половине 2025-го. Функция позволяет пользователям смотреть ролики без субтитров. Прежде озвучка была представлена только на английском языке. Теперь авторы видео могут самостоятельно выбирать, какие языки будут доступны для ИИ-дубляжа.

Новости компаний Все