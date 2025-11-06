Российская армия поразила объекты энергетики и транспортной инфраструктуры ВСУ

Российские военнослужащие нанесли удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим деятельность вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атаке также подверглись места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА дальнего действия в 149 районах в зоне спецоперации. При ударах применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Кроме того, российские силы ПВО за сутки сбили две управляемые авиабомбы и 261 беспилотник самолетного типа.