Нижегородский депутат отсудила у перевозчика 5 тысяч рублей за моральный вред

Депутат заксобрания Нижегородской области Татьяна Гриневич выиграла суд к перевозчику ООО «РБ и К», чей автобус она прождала на остановке почти полтора часа. С перевозчика взыскали 5 тыс. руб. за моральный вред, 2,5 тыс. руб. штрафа и 3 тыс. руб. госпошлины, рассказала госпожа Гриневич в своем Telegram-канале 6 ноября.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Депутат заксобрания Нижегородской области Татьяна Гриневич

Татьяна Гриневич сообщила, что в ноябре 2024 года за один день четыре автобуса №203, следующего из Балахны, не вышли на маршрут.

Депутат просила суд взыскать с перевозчика 30 тыс. руб., но обжаловать решение не намерена. Она сообщила также, что представитель ответчика на суде говорила «странные вещи». Например, заявила, что расписание движения автобусов на сайте минтранса не обновлялось уже несколько лет и у них свое расписание.

«Ну, мы то теперь знаем их расписание: когда хочу, тогда и еду. И еще одно чудесное утверждение ответчика меня повергло в шок: "У нас договор на нерегулируемый тариф, а значит, когда можем на рейс, тогда и выходим; на невыгодный маршрут можем не выходить". Что? Ладно хоть судья разобралась, что к чему»,— прокомментировала она.

«Опыт горький, согласна. Но, если мы не будем защищать себя сами, минтранс нас точно не услышит»,— добавила депутат Гриневич.

Галина Шамберина