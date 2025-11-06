Вильдану Яруллину и Гульнаре Юриной продлили меры пресечения

Советский районный суд Уфы продлил меру пресечения в виде домашнего ареста директору государственного концертного зала «Башкортостан» и совладельцу золотодобывающей компании «Иремельбашресурс» Вильдану Яруллину, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Народного артиста Башкирии Вильдана Яруллина задержали в конце мая по подозрению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он заключил договоры с аффилированным предпринимателем на подготовку площадки для песенного конкурса «Время героев». Следствие полагает, что его действия причинили ущерб республиканскому бюджету на сумму 9,8 млн руб. 26 мая его арестовали, затем меру пресечения продлили до 6 сентября. В начале сентября, как сообщал «Ъ-Уфа», Советский райсуд заменил меру пресечения на домашний арест.

Второй фигурантке дела, директору АНОК «Дирекция культурных программ Башкирии» Гульнаре Юриной, тот же суд продлил арест до 6 декабря. Подрядчика культурно-массовых мероприятий в республике обвиняют в присвоении и растрате бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при организации конкурса «Время героев». Она находится в СИЗО в Челябинской области.

По версии следствия, в 2023 году Гульнара Юрина без торгов заключила с ГКЗ «Башкортостан» госконтракт на подготовку площадки для проведения конкурса патриотической песни «Время героев». Сумма контракта превысила 33 млн руб. Обвиняемая предоставила фиктивные счета-фактуры, директор концертного зала Вильдан Яруллин подписал их без проверки, а учреждение полностью оплатило услуги. Следствие полагает, что предприниматель и директор учреждения были в сговоре, а деньги похитили.

Майя Иванова